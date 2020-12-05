Судно «Академик Черский» приблизилось к точке укладки «Северного потока – 2»

05.12.2020, 14:46, Новости дня

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» утром в субботу приблизилось к предполагаемой точке продолжения строительства газопровода «Северный поток – 2», следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

Координаты расположения «Академика Черского», отмеченные на портале, указывают, что судно находится в максимальной близости от предполагаемой точки продолжения прокладки трубопровода, передает ТАСС.

При этом координаты расположения судна обеспечения «Балтийский исследователь» почти полностью совпадают с теми, которые ранее были указаны в извещении управления водными путями и судоходством Штральзунда в качестве точки возобновления работ по «Северному потоку – 2».

Статус судов «Академик Черский» и «Балтийский исследователь» – режим ограниченной маневренности.

Российское судно снабжения «Умка», используемое для доставки труб с берега, и российское судно многоцелевого назначения «Финвал» находятся в германском порту Мукран, где хранятся трубы для «Северного потока – 2». Они прибыли туда в пятницу.

При этом российское трубоукладочное крановое судно «Фортуна» пришвартовано у германского города Висмар в Балтийском море. Таким образом, «Академик Черский» находится ближе к предполагаемой точке возобновления проекта строительства «Северного потока – 2».

Ранее в навигационном предупреждении, распространенном Федеральным морским и гидрографическим агентством ФРГ, говорилось, что заниматься прокладкой труб для газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии будет якорный трубоукладчик «Фортуна».

Напомним, власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции.

В Fitch не исключили, что «Северный поток – 2» могут запустить в первом квартале 2021 года. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что «Северный поток – 2 может быть достроен к лету 2021 года.

В Кремле подчеркивали, что новые санкции США против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.