 

Путин заявил, что РФ будет «прирастать» Арктикой и Северными территориями

05.12.2020, 14:46, Новости дня

В ближайшие десятилетия РФ будет «прирастать» Арктикой и Северными территориями, так как это важное направление с точки зрения добычи полезных ископаемых, сообщил президент Владимир Путин.

«Россия – северная страна, более 70% нашей территории находится в северных широтах. Все, что происходит на Севере, представляет для нас особый интерес, особую ценность. Я сейчас не говорю даже про освоение Северного морского пути», – сказал он в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России», передает РИА «Новости».

По его словам, развитие данного направления является будущим страны, в частности, и с точки зрения добычи природных ископаемых, необходимых стране.

«В следующие десятилетия РФ будет прирастать, конечно, Арктикой и Северными территориями, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что природа Арктики крайне уязвима, хозяйственная деятельность там должна вестись с учетом особенностей для минимизации экологических рисков.

Ранее французское издание Le Point сообщало, что по всему периметру Арктической зоны может действовать только Россия, регион можно назвать «монополией» России.



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