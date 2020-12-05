 

Денис Пушилин раскрыл план Владимира Зеленского по прорыву обороны Донбасса

05.12.2020, 14:36, Разное

Денис Пушилин выступил в эфире телеканала «Россия». Лидер ДНР пояснил о планах президента Украины Владимира Зеленского по прорыву обороны на Донбассе.
В планах киевских властей в ближайшее время совершить усиленное наступление в регионе, уверен Денис Пушилин. Причиной принятия такого решения может стать все более ухудшающаяся ситуация в экономике самой Украины. Дестабилизация социальной сферы приведет к возрастанию недовольства среди населения, поэтому Киев намерен таким образом отвлечь внимание. В ДНР считают возможными со стороны силовых структур Украины появление новых провокаций.

Однако, как признался глава самопровозглашенной республики, ему удалось разгадать планы Владимира Зеленского. Президент «Незалежной» избрал типичную для Киева стратегию, которой придерживались и его предшественники. При этом страна все больше входит в своеобразный внутренний «клинч», а уровень жизни украинцев падает. Любая провокация по линии соприкосновения, приведшая к новым обострениям, выгодна Зеленскому. Поэтому ДНР приходится считаться с такой реальностью, однако республике есть чем ответить на подобные вызовы.

Похожий сценарий считает вероятным на Донбассе и Игорь Кимаковский, по мнению публициста, властям Украины стоит понимать, что при очередной попытке ее армии вести наступление на неподконтрольной территории, ситуация в стране станет ещё критичнее из-за колоссальных потерь. Вооруженный конфликт на Донбассе начался весной 2014 года. После победы Евромайдана и смены власти в стране части территорий Луганской и Донецкой областей отказались признавать новое руководство государством и объявили о создании народных республик. Официальный Киев до сих пор не признал право народа Донбасса на самоопределение, объявив в зоне антитеррористическую операцию, не закончившуюся до сих пор.



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