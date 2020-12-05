«Мы все про…ехали»

05.12.2020, 14:28, Разное

Знаменитый анимационный персонаж Mr. Freeman отозвался на белорусские протесты и дал интервью «Новой».

Белорусы разбудили mr. Freeman, и он разразился гневным видео в их поддержку «Я выхожу» (последние слова избитого до смерти Романа Бондаренко) на своем ютьюб-канале, вызвавшем огромный интерес пользователей:

«Я выхожу из комы!

Я выхожу из дома!

Я соткан из тьмы и боли,

Я из дождя и грома!

Я выхожу из бреда,

Я выхожу из хамства,

Из профсоюзного комитета,

Из чертова панибратства!

Я выжил во время погрома

Среди этой кровавой сечи!

Я выхожу из дома,

Чтобы расправить плечи!»

Мы решили спросить, почему он именно сейчас прервал творческое молчание, и продолжить разговор, начатый в обнадеживающем 2011-м, после его обращения к президенту РФ.

— Когда мы делали первое интервью, Mr. Freeman был еще мистером инкогнито, никто не знал о его происхождении. В 2012-м произошел окончательный каминг-аут, у интернет-звезды обнаружились родители и родственники: создатель, по совместительству продюсер и основатель студии Toonbox Павел Мунтян, режиссер и художник Владимир Пономарев, сценарист Анатолий Доброжан, актер Вадим Демчог. Почему вы покончили с анонимностью? И как к вам обращаться?

— Нельзя сказать, что они — это Фриман или, наоборот, не Фриман, как нельзя исключить из команды звукорежиссера Алексея, CGI-режиссера Игоря, ведущего аниматора проекта Антона и многих других людей, вовлеченных в работу (не уверен, что можно указывать их фамилии, не те сейчас времена, чтобы без спроса объявлять связь с проектом MF). Но в титрах можно заметить:

«СЦЕНАРИЙ: Анатолий Доброжан, Павел Мунтян, Владимир Пономарев, Mr. Freeman».

Кто этот последний?

С анонимностью надо было что-то делать — если никто не отвечает за сказанное, слова не имеют веса. Сейчас понятно, с кого спрашивать.

— В 2011-м, после открытого письма MF президенту Медведеву с настоятельной просьбой отправить премьер-министра Путина в отставку, дабы спасти Россию от неминуемого краха, состоялся наш разговор. Теперь вам то письмо-скетч Медведеву не кажется наивным?

— Нет. Тогда это действительно могло стать решением. Власть должна меняться — это закон, это прописано в Конституции, это демонстрирует история, это опыт поколений и разных политических конструкций. Это простое знание, которое с трудом выкристаллизовалось, за которое заплачена кровавая цена. Но уже тогда, во время обращения к президенту, было ясно, что это железное правило надо снова отстаивать. И если не предпринять никаких действий, то «Застой 2.0» засосет до дна.

Было ясно, что, врастая в кресло власти, теряешь связь с народом, и значит, все сильнее врастаешь в это кресло…

И если эту рекурсивную зацикленность событий не может прервать закон, тогда это должен сделать кто-то, кому это под силу. Медведеву тогда это было технически под силу с точки зрения закона. Но мы же все всё понимаем…

— На волне некоторой оттепели 2011-го вы пытались пробудить современного обывателя, живущего под лозунгом «ЖРАТЬ. СРАТЬ. РЖАТЬ».

— К сожалению, среднестатистический обыватель не готов думать широко, у него ежедневных забот полон рот. Он верит самому действенному инструменту пропаганды — телевизору. Включил вроде для фона, а ящик незаметно программирует мозг. Человек от этого не плох и не хорош, он не виноват, он и не знает, что можно жить как-то иначе, без этого медийного шума, дикого только поначалу, потом привыкаешь. Обычному работяге трудно выскочить из системы запутывания и перевертышей. Если всю информацию о стране получать из телевизора, невозможно узнать об уничтожении медицины, образования, социальной сферы, малого и среднего бизнеса, преследовании и посадках научных деятелей и так далее, и так далее. К тому же среднестатистический человек не способен оценить масштаб катастрофы в долгой перспективе. Он и не должен! Это власть обязана зрить вдолгую. А у нас власть, как известно, временщик…

То обращение к тому президенту было попыткой что-то глобально изменить в стране, вот только вероятность успеха стремилась к нулю. Мы никогда не откажемся от слов, произнесенных в тот год.

— Но из призыва к свободе, кажется, ничего не получилось?

— Все 10 лет приходят письма с признательностью. Есть, наверное, тысячи людей, которые благодаря монологам попытались изменить свою жизнь. Это уже результат, подтверждающий, что все имело смысл.

— Почему после нескольких лет активной жизни пыл мистера Фримана как будто утих. Он стал лениться, появляться все реже, от случая к случаю. Toonbox было не до него? Анимация дело недешевое?

— К сожалению, без хотя бы минимального финансирования не получается всей команде быть включенными на 100%. Когда есть меценаты, все движется быстрее.

Когда помогал Сергей Полонский (до того, как он оказался на 2,5 года в СИЗО) — это было невероятное подспорье. Взамен Сергей не просил ровным счетом ничего.

Это было настоящее русское меценатство в лучших его традициях. За что ему нижайший поклон!

Потом активно помогал Сергей Солонин. Темы, созданные при его поддержке, были философскими: про самосознание, про самоосмысление. Это тоже было красивое меценатство, без поиска выгоды. Решение Фримана указать, кто поддерживал монологи, — своего рода провокация зрителя. Потому что тут же началось это удивительное чисто национальное: «А, ну теперь понятно!» и «Фу, продался!» — сколько любителей считать чужие деньги. Жаль, нечего считать…

— После очередного перерыва и появления новой серии один из многомиллионных фанатов написал: «Я думал, что не доживу до следующего ролика». И вот недавнее заявление «Я выхожу!» в поддержку свободной Беларуси. Накипело? Чем обуславливается решение: «пора его выпускать»?

— Чушь. В этом году вышло четыре видео. Мой рупор не молчит: клип Killagram, две медитации и стихотворение «Я выхожу!». Решение принимается просто: как только все склеилось, закончен звук-монтаж-выгон, тут же — публикация. Ничего не делается специально для. Ровно 10 лет прошло между «Или вы думаете, что мультик выйдет на улицу, чтобы менять вашу жизнь?! Вы безумны!» и стихотворением «Я выхожу!». Это не продуманная акция, просто все так и должно было случиться.

— Почему белорусы разбудили FM, а, допустим, во время «московского дела» или «дела «Нового величия» он спал?

— Потому что есть возможность что-то поменять для целого народа.

Масштаб проблемы, переросший в катастрофу, настолько велик, что об этом не говорить нельзя. Ситуация страшная. Сейчас уже ни одна из сторон не может отступить.

Силовики перегнули, и им нет пути обратно. Если они дадут по тормозам, то народ их будет судить по всей строгости. Либо всем представителям силовых структур придется бежать из страны. Как и куда? Защитники Лукашенко оказались в ловушке: если бежать от своей страны, то вариантов для побега немного… Народ не может отступить, потому что ни силовики, ни Лукашенко теперь уже никогда не будут вместе с народом, всегда — против.

Здесь нет точки примирения.

— Подчас ваши графические ролики напоминают проповеди, не без троллинга, конечно, когда вы обещаете открыть великое знание нашего отдельного пути. И оказывается, что путь — это сам MF. Этот спаситель, мессия, транслятор своей «доктрины», в которой прописные истины и диковатые теории монтируются с парадоксальным юмором. На какие источники опирается его «философия»?

— Тут хочется процитировать одного из четырех открывшихся участников, который, на удивление, сказал внятно и точно. Он ввел такое понятие, как «фриманизм».

В ЧЕМ СУТЬ «ФРИМАНИЗМА»

«Как известно, человек всю жизнь ищет чуда, забывая, что главное чудо — это жизнь. Вероятность каждого из нас родиться на свете — почти абсолютный ноль. Каждый из нас — результат бесконечной череды удачных соитий беспринципных тварей. В результате этого процесса, называемого эволюцией, мы получили главное, что у нас есть, — возможность осознать свое «Я» и, что намного важнее, — взаимодействовать с ним. …Планета за счет думающих людей становится умнее. Но мы, как нейроны головного мозга человека, лишь передатчики данных в рамках своей скоротечной жизни. Наполнители для информационного стакана.

Казалось бы, зачем тогда каждый из нас по отдельности? И тут хочется вспомнить про «парадокс кучи». Одно зернышко не является кучей, два тоже, а если прибавлять и прибавлять зернышки, то в какой-то момент образуется куча, но от какого количества зернышек можно кучу назвать кучей? …Так же и с человеком. В информационной прокачке нашего мира одновременно важен и не важен каждый. Хочешь быть — будь! Не хочешь? Чем больше суицидников, тем меньше суицидников. В общем-то в этом и есть суть Фриманизма»

— Вы 2011-м определили Россию как глубокое «средневековье» XXI века и пообещали скорые грандиозные перемены мира, в частности, социальный хаос. То, что сейчас происходит, и есть осуществление ваших предположений?

— А разве нет?

— Люди действительно любят искать и обнаруживать смыслы там, где их нет, этой тяге и посвящен роман Гибсона «Распознавание образов» — о духе времени и киберпанковской России. Видимо, Гибсон повлиял и на историю мистера Фримана. Игра со смыслами и их «аватарками» — основа роликов. Но сегодня и самые простые смыслы и понятия смываются, извращаются. Правда называется ложью и немедленно наказывается, люди, ее защищающие, — преступниками. В этом дефиците прямых высказываний появляется ваш непривычно прямолинейный графический призыв «Я выхожу!». Mr Freeman в духе времени меняется?

— Всегда важен контекст и аудитория. Про происходящее в Беларуси неправильно говорить завуалированно. Надо не говорить, а кричать; даже не кричать, а сотрясать все вокруг воплем и стоном. В сложившейся ситуации жителям этой прекрасной страны, сражающимся за свое будущее в Минске, Гродно, Гомеле, Могилеве и других городах, не нужны слова сомнений, им нужны слова поддержки. Пенсионеры, студенты, школьники, айтишники, кондитеры, водители, художники, заводчане, бизнесмены, журналисты, артисты, все-все-все — люди, которые хотят получить свои конституционные права, они не хотят чего-то сверхъестественного.

Самое страшное для них сегодня — это глухота, слепота и формирующаяся агрессия самого близкого для них народа — русских.

ПРОДОЛЖЕНИЕ