 

Больше трети детей, заразившихся COVID-19, переносят болезнь бессимптомно – исследование

05.12.2020, 14:24, Новости дня

Ученые установили, что более трети детей, заразившихся коронавирусной инфекцией, могут переносить болезнь бессимптомно. Как сообщает сайт Университета Альберты (Эдмонтон, Канада), к такому выводу исследователи пришли, протестировав 2463 ребенка во время первой волны эпидемии в марте – сентябре.

Так, коронавирусную инфекцию обнаружили у 1987 детей, у 476 тест был отрицательным. 714 детей, у которых обнаружили COVID-19 (почти 36%), сказали, что они не ощущали никаких симптомов болезни.

Руководитель исследования, профессор Финли Макалистер отметил, что большое количество бессимптомных пациентов затрудняет выявление инфицированных и прерывание цепочек передачи вируса.

“Вы можете сколько угодно заполнять анкеты по COVID-19, но если у трети детей симптомы отсутствуют, ответы на все вопросы будут отрицательными, а они все равно будут инфицированы”, – подчеркнул он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 5 декабря коронавирусом в мире заразилось почти 66 млн человек, 1,52 млн из них скончались, 42,4 млн выздоровели.

В Канаде подтверждено более 400 тыс. случаев инфицирования, скончалось более 12 тыс. пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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