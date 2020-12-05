Ученые опровергли распространенный миф о лечении коронавируса

05.12.2020, 13:52, Новости дня

Влияние противовирусных лекарств на тяжесть заболевания коронавирусом преувеличено, эти препараты не сокращают смертность и почти не влияют на тяжесть болезни, следует из результатов исследования, проведенного по заказу Всемирной организации здравоохранения.

Группа ученых исследовала влияние ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона бета-1а, проанализировав данные 11 тыс. 330 инфицированных коронавирусом в 405 больницах мира, пишет журнал New England Journal of Medicine.

Во время исследования 2750 пациентов лечились ремдесивиром, 954 – гидроксихлорохином, 1 тыс. 411 – лопинавиром и 2063 – интерферон (в том числе 651 интерфероном с лопинавиром), а еще 4 тыс. 88 заболевшим не давали ни один из перечисленных препаратов. Всего было зафиксировано 1253 летальных случая, за 28 дней смертность составила 11,8%. Так, коэффициент смертности у пациентов, принимавших ремдесивир, составил 0,95, у пациентов, лечившихся гидроксихлорохином – 1,19, у получавших лопинавир – 1,0 и интерферон – 1,16.

«Ни один из препаратов не уменьшал смертность в какой-либо подгруппе, а также не сокращал сроки ИВЛ или продолжительность госпитализации», – сделали выводы ученые.

Ранее специалисты Университета штата Джорджия нашли быстро блокирующий передачу коронавируса препарат.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 2 402 949 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 888 752 человек, из них 28 901 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксированы 569 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 42 176 человек. Накануне, 3 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28 145. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 742.