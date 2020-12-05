Путин заявил, что борьба с COVID-19 объединила миллионы россиян

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05.12.2020, 13:52, Новости дня

Борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных людей по всей России, сообщил президент Владимир Путин.

Он отметил, что весь мир в субботу отмечает День добровольца и волонтера. Президент поздравил с этим праздником миллионы россиян, которые совершают добрые поступки ради других, показывают обществу пример колоссальной нравственной силы.

«Борьба с эпидемией, дорогие друзья, действительно объединила, сплотила очень многих, миллионы людей, неравнодушных людей по всей стране», – сказал Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец РФ – 2020», передает РИА «Новости».

По его словам, в акции «Мы вместе» активно участвует российский бизнес. «Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих по-настоящему благородных поступках: это частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты для волонтеров, кстати говоря, да и просто для нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников и сотрудников скорой помощи», – добавил российский лидер.

Президент подчеркнул, что отечественный бизнес «проявляет социальную зрелость», особенно в тяжелых условиях пандемии.

Ранее Путин заявил, что лучшие качества россиян обеспечивают стране морально-этическое лидерство.



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