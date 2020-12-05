Путин заявил о поддержке властями труда волонтеров

05.12.2020, 13:52, Новости дня

Российские власти ценят труд добровольцев и будут создавать условия для их деятельности, в этом году только в волонтерских проектах в стране участвовали более 15 млн россиян, но на самом деле таких людей гораздо больше, сообщил президент Владимир Путин.

Путин сообщил на встрече с добровольцами, которая состоялась в субботу по видеосвязи, что «великодушные, бескорыстные, искренние поступки совершают все больше и больше людей, причем самых разных профессий и возрастов», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что власти очень ценят работу волонтеров и намерены создавать условия для их труда.

Глава государства уточнил, что уже в данный момент в стране действует целая сеть волонтерских центров, запущены специальные цифровые сервисы. Особые льготы и преференции предоставлены благотворительным фондам и социально ориентированным НКО.

По его словам, все эти меры направлены на то, чтобы волонтерское движение в РФ расширялось, а его созидательный потенциал укреплялся.

«В этом году в различных волонтерских проектах приняло участие более 15 млн граждан нашей страны. Но на самом деле людей, которые откликаются на беду ближнего, безусловно, гораздо больше, потому что сердечная щедрость, великодушие и милосердие для нас нормы жизни. Это вообще у нас то, что никогда не отнять», – сказал Путин.

По его словам, это суть характера, культуры и традиций российского народа.

«Это передается из поколения в поколение, как говорится, в крови у нас. И всегда, на протяжении всей истории страны лучшие качества нашего народа обеспечивали РФ морально-этическое лидерство, помогали преодолевать любые испытания. Много очень на этот счет у нас лозунгов, поговорок, и все они отражают именно эту суть», – уверен президент.

Российский лидер также пообещал поговорить с крупными компаниями, чтобы те помогли волонтерам на Ямале со связью.

«Думаю, что для них это будет даже приятно – оказать вам такую помощь», – сказал он.

Ранее Путин заявил, что лучшие качества россиян обеспечивают стране морально-этическое лидерство. Напомним, 5 декабря в России отмечается День добровольца.