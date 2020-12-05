Покинувшая Белоруссию Алексиевич о диктатуре Лукашенко: Страна превратилась в военный лагерь

05.12.2020, 13:44, Разное

Александр Лукашенко довел граждан Белоруссии до ручки. Часть населения в спешке покинула страну, кто-то до сих пор отстаивает стремление к переменам на улице.

Многие политологи сходятся во мнении, что Батька зашел слишком далеко. Единственным верным решением для политика было бы проведение досрочных президентских выборов и конституционной реформы. При этом Лукашенко, по всей видимости, не торопится воспользоваться этим шансом.

Член президиума Координационного совета, Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич рассказала о том, есть ли у белорусской власти возможность договориться с народом. Уехавшая в Германию писательница выразила мнение, что никаких положительных изменений при Лукашенко ждать не стоит.

В эфире радиостанции “Эхо Москвы” Алексиевич заявила, что после массового насилия над белорусами Батька уже не сможет сделать нечто конструктивное. “Страна превратилась в лагерь какой-то военный”, – цитируют писательницу СМИ.

Алексиевич уверена, что накопленный у людей гнев выйдет наружу весной. При этом политический деятель надеется, что белорусы не станут воевать. “Я бы не хотела крови”, – резюмировала она.