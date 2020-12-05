 

В Минздраве заявили, что бесплатно в Украине делают 80% тестов на COVID-19

05.12.2020, 13:30, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире рекламного блока программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслировалась на канале Shuster online в YouTube, заявил, что порядка 80% тестов на коронавирусную инфекцию в COVID-19 украинцам делают за счет бюджетных средств. 

“Мы делаем в день вот сегодня… [4 декабря] было почти 49 тыс. тестов. Бесплатно из этого количества мы делаем около 80% мощностями наших лабораторий. Это полностью бесплатно – когда в больницу человека привозят, когда человек вызывает мобильную бригаду. Понятно, что есть частные лаборатории, которые тоже тестируют”, – сказал он. 

Министр добавил, что в Украину уже приехала первая партия быстрых тестов на антиген. По его словам, эти тесты будут бесплатными. Министерство рассчитывает делать 1 млн таких тестирований в месяц. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 5 декабря в Украине зафиксировали более 801 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них почти 14 тыс. – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 421 пациент с COVID-19, выздоровело 412,5 тыс. человек.

В Украине 124 лаборатории всех форм собственности (58 из них – частные) привлекли к проведению тестирования на коронавирусную инфекцию. За время эпидемии, по данным Степанова на 5 декабря, в Украине провели 4,75 млн тестов метолом ПЦР.

2 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров работает над проектом тотального тестирования на COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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