 

В Офисе президента отреагировали на слова замглавы ОП Татарова о “внешнем управлении” в Украине

05.12.2020, 13:30, Новости дня

Замглавы Офиса президента Украины Олег Татаров обвинил неназванные структуры в попытках организовать в Украине “внешнее управление”. Об этом он написал 4 декабря в Facebook, комментируя пикет с требованием его увольнения.

По мнению Татарова, пикет организовали “представители антиукраинских сил”.

“Пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, которые пытаются организовать в нашей стране внешнее управление. Я не боюсь ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований. Моя позиция неизменна – только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний”, – написал чиновников.

https://www.facebook.com/olehtatarov/posts/104501748188235

В эксклюзивном комментарии изданию “ГОРДОН” пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подчеркнула, что высказывания Татарова спровоцированы “серьезным и системным психологическим давлением”.

“В последние дни Олег Татаров находится под серьезным и системным психологическим давлением. Причины этого понятны. Подобное давление, в том числе и агрессивные пикеты и митинги под стенами ОП, спровоцировали несколько запутанные и двусмысленные заявления со стороны Олега Юрьевича. Поэтому официально хотим всех заверить в том, что господин Татаров под термином “внешние указания” имел ввиду не экономические отношения по линии МВФ или Всемирного банка, а только ролевые игры наших околополитических “бизнесменов”, которые и оплачивают подобные компроматные кампании”, – заявила она.

Мендель добавила, что у Украины “отличные стратегические отношения с нашими западными партерами, которые позволяют стране уверенно себя чувствовать в конкурентном глобальном мире”.

Олег Татаров во времена президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД и известен резкими высказываниями в адрес участников Революции достоинства. В частности, он называл митингующих “экстремистами”.

О том, что президент Владимир Зеленский назначил его заместителем главы ОП, стало известно 5 августа.

В декабре СМИ сообщили, что он, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации “Укрбуд” Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / В Азербайджане объяснили, почему еще несколько лет назад запретили российские телеканалы

09.10 / Мусеев, которого подозревали в госизмене, вернулся в Харьков и записал видео поездки по городу

04.12 / Российской вакцины от COVID-19 не существует – Степанов

17.07 / Для лечения пациентов с коронавирусом в Москве заготовили более 1 т плазмы

09.10 / ВОЗ заявила о новом рекорде по суточному приросту случаев коронавируса

15.09 / В РФ оценили планы ЕС назвать санкции именем Навального

25.08 / В Украине зафиксировано наименьшее за неделю число новых случаев COVID-19

07.08 / Катастрофа была предсказуема — власти Бейрута признали, что их предупреждали много раз

07.10 / Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом

16.07 / Российские хакеры пытались похитить данные о вакцине от коронавируса – британский центр кибербезопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска