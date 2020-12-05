Мнение: Меня достала Лена Миро

05.12.2020, 13:12, Разное

То есть, даже не она сама. Меня достало, что все используют её грязный, вонючий, человеконенавистнический сленг.

Не хочу тыкать пальцем, но сейчас зашла на ЖЖ – и вижу пост, написанный мужчиной, и в этом посте этот мужчина использует вонючие обороты, которые часто использует Миро. До этого встречала подобную речь у многих людей, включая преподавателей.

Какого черта? Всё это настолько меня возмущает, что я даже не могу подобрать слов.

Черт с ней, с самой Миро. В каком-то смысле она меня даже восхищает тем, как ловко она кормит своих читателей дерьмом, как изящно впаривает пустышку, как снова и снова пишет, словно бот, одни и те же фразы и слова, всё то же самое из года в год, и это продолжают читать. Знаете, это ведь тоже талант.

Так черт с ней, с Леной Миро. Но почему люди, которые мнят себя умными, образованными, развитыми, не просто клюют на это дерьмо, – почему они начинают рабски подражать её стилю? Объсните мне, как человек, который говорит, что любит культуру своего города, может повторять, как попугай, мироненковские грязные обороты?

Неужели люди сами не замечают, как они деградируют, как теряют словарный запас, как превращаются просто в попугаев с уровнем речи эллочки-людоедки? Неужели и правда русский народ разучился создавать ругательные метафоры, разучился настолько, что тупо повторяют за какой-то продажной девкой её угребищные словосочетания, которые она придумала много лет назадю Да сама же Миро давно уже стала этой Эллочкой-Людоедкой, которая только тасует несколько фраз. Это вот и есть будуще нашего языка и нашей культуры? Несколько трендовых фраз на все случаи жизни и для всех людей, без разбора?

Для этого нужны были тысячелетия эволюции и века развития цивилизации? Для этого надо было всю планету окутывать интернетом – чтобы все, от школоты до профессоров, выражались подзаборным мироненковским языком?