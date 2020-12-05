Украинский футболист назвал Крым российским

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05.12.2020, 12:58, Новости дня

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев высказался о российско-украинских отношениях после воссоединения РФ с Крымом, назвав полуостров частью России.

«Крым на данный момент российский. У меня сейчас мама там живет – она не может просто выехать. Мне что, от матери отказаться?», – сказал Селезнев в интервью YouTube-каналу «Вацко Live», отвечая на вопрос о своем переходе в ФК «Кубань» в 2016 году.

Футболист пояснил, что уезжая играть в краснодарский клуб из украинского «Днепра», он связывал переезд с новым вызовом в своей карьере. При этом Селезнев признал, что не до конца все взвесил, приняв предложение «Краснодара», и не учел возможную негативную реакцию украинской публики. Вместе с тем спортсмен обратил внимание на двойные стандарты Украины. «У нас политики могут торговать, делать бизнес в России, а в футбол играть нельзя», – посетовал он.

Селезнев известен по выступлениям за донецкий «Шахтер» и «Днепр». С донецким клубом он выигрывал Кубок УЕФА в 2009 году и брал золотые медали чемпионата Украины в 2012 году.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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