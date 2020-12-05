 

Познер описал феномен нелюбви россиян к себе

05.12.2020, 12:58, Новости дня

Телеведущий, журналист Владимир Познер заявил, что в россиянах якобы одновременно присутствуют ощущение «превосходства над всеми остальными» и нелюбовь к самим себе.

Познеру на его сайте был задан вопрос: «Вы недавно сказали, что многие смотрят на Россию сквозь очень темные очки (имелось в виду, что сами русские так смотрят). У нас ведь есть выражение, что самые главные русофобы – сами русские. Получается, что Вы согласны с таким мнением? Как Вы считаете, почему у нас вообще такое отношение к самим себе? (…) Ведь в мире много стран, которые «живут» хуже России, но при этом жители этих стран на себя не наговаривают и верят в себя».

Журналист ответил, что это вопрос, который он часто задает самому себе, не находя ответа.

«Странное сочетание своего превосходства над всеми остальными и нелюбви к самим себе. Уверен, что есть объяснение, уверен, что корни этого явления уходят в далекое прошлое, но ответа не знаю», – добавил он.

Ранее РФ стала лидером рейтинга национального «нарциссизма».



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