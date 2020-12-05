Инсайдеры подтверждают слухи о подготовке Samsung 600-мегапиксельной камеры для смартфонов

05.12.2020, 12:48, Разное

Инсайдеры сообщают о наличии подтверждений слухов о подготовке Samsung инновационной камеры для смартфонов. Ее расширение составит 600 мегапикселей, внешний вид девайса с таким датчиком будет отличаться от всех существующих сейчас.

Как отмечают техноблогеры, гаджет, оснащенный подобного рода камерой, будет даже внешне отличаться от других «умных телефонов». Так, порядка 12% его тыльной крышки корпуса займет инновационный фото-видео-объектив. При этом над задней панелью он будет выступать более, чем на 20 миллиметров. Такие данные содержатся в публикации известного сетевого информатора Ice Universe. Новые сенсоры от Samsung будут превосходить возможности глаза человека.

Ранее в материалах инсайдера было множество точных прогнозов, что даёт основание верить информации о 600-мегапиксельных камерах. Сейчас на странице блогера появились изображения будущей новинки. Многие отмечают, что смартфон с таким датчиком был бы не очень комфортным в использовании.

Высказываются также предположения, что реализация такой инновационной технологии может быть другой. Тогда дизайн смартфона с камерой на 600 миллионов пикселей будет более привычным. При этом выход данного устройства не стоит ожидать уже в следующем году. Скорее всего, Samsung в 2021-м ограничится выпуском датчика на 192 Мп.