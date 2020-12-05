Политолог Алексей Якубин объяснил феномен симпатии украинцев к Владимиру Путину

05.12.2020, 12:48, Разное

Политолог Алексей Якубин прокомментировал отношение простых украинцев к президенту Российской Федерации. Эксперт объяснил, в чем кроются причины симпатии народа Украины к Владимиру Путину.

Российский президент является одним из самых влиятельных лиц планеты. С его мнением считаются лидеры самых передовых государств мира, а сам Владимир Путин регулярно занимает лидирующие позиции в различных рейтингах популярности, обходя не только политиков, но и звёзд спорта и шоу-бизнеса. Много симпатиков у него и в Украине, уверен политолог Алексей Якубин. Эксперт объяснил мотивы подобного отношения со стороны жителей соседней страны.

Так, Владимира Путина многие украинцы уважают, как государственного деятеля, четко отстаивающего интересы России. В беседе с журналистами издания «Украина.ру» Алексей Якубин подчеркнул, что такой популярности, как у Путина, в «Незалежной» не имеет ни один другой мировой политик. Причем, несмотря на попытки демонизировать личность российского лидера, у него в Украине достаточно низкий антирейтинг.

Для демонстрации данного факта Якубин привел статистику, согласно которой отношение к президенту РФ у украинцев если не положительное, то нейтральное. Все усилия бывшего главы государства Петра Порошенко сделать из российского коллеги врага обернулись крахом. При этом падение рейтинга Петра Алексеевича политолог связывает с ростом доверия к Владимиру Путину. В ходе своей предвыборной кампании Порошенко пытался изображать из себя сильного политика, подражая именно президенту России. Однако народ не поверил ему, не поддержав в качестве кандидата на второй срок каденции.