Эксперт Рябинин назвал особенности использования гаджетов зимой

05.12.2020, 12:48, Разное

Эксперт Дмитрий Рябинин объяснил, в чем заключаются особенности применения гаджетов зимой. По его словам, россиянам в холодное время года нужно прибегнуть к особому режиму использования девайсов, чтобы весной не пришлось тратить много денежных средств на ремонт.

Холод очень плохо воздействует на все детали современных устройств. В особенности чувствительным к низким температурам является батарея, она даже нередко полностью выходит из строя. Часто на морозе уровень заряда быстро падает.

Чтобы смартфон успешно пережил зиму, нужно прибегнуть к использованию нескольких простых приемов. Прежде всего, важно не допустить переохлаждения устройства. Необходимо носить смартфон ближе к теплым частям тела, особенно, когда уличный термометр показывает -15 градусов по Цельсию. При таких показателях аппараты быстро разряжаются, их даже нельзя очень быстро зарядить.

Для продления работоспособности смартфона нужно не использовать гаджет сразу же после прихода в теплое помещение с мороза. Это рекомендуется делать примерно через 30 минут, пишет «Политэксперт».