Додон надеется успеть до инаугурации Санду подписать закон о статусе русского языка в Молдове

05.12.2020, 12:36, Новости дня

Президент Молдовы Игорь Додон в интервью телеканалу “Россия 24” 4 декабря заявил, что хочет успеть до инаугурации новоизбранного президента Молдовы Майи Санду подписать закон о статусе русского языка.

Законопроект, который закрепляет за русским языком статус межнационального общения, парламент Молдовы принял в первом чтении 3 декабря, сообщил TV 8.

“Для нас принципиально важно, чтобы эти законы были приняты во втором чтении до инаугурации нового президента для того, чтобы я эти законы подписал. Мне кажется, что следующий президент эти законы не подпишет”, – сказал Додон.

Документ предусматривает, что по запросу граждан государственные служащие будут предоставлять информацию или ее перевод на русском языке, а также получать запросы и отвечать на них на русском языке, если это будет необходимо гражданину.

3 декабря депутаты парламента Молдовы в первом чтении также приняли поправки к кодексу аудиовизуальных медиауслуг, которые предусматривают возможность возвращения на телевидение страны российских программ.

Кроме того, они в двух чтениях проголосовали за вывод из подчинения президенту Службы информации и безопасности. Санду называла законопроект о СИБ попыткой Додона узурпировать власть. У здания парламента 3 декабря несколько сотен человек пришли на протест, они протестовали в частности, против вывода СИБ из-под контроля президента.

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.