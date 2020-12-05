 

В России зафиксирован максимальный суточный прирост пациентов с COVID-19

05.12.2020, 12:36, Новости дня

В России за прошедшие сутки было подтверждено 28 782 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Это максимальный суточный прирост пациентов с COVID-19 с начала эпидемии в РФ. Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 декабря (28 145 случаев).

Всего за время пандемии в России подтверждено более 2,4 млн случаев инфицирования. По этому показателю страна занимает четвертое место в мире, уступая США, Индии и Бразилии.

От коронавирусной инфекции в РФ скончалось 42 684 человека (508 из них – за последние сутки), 1,91 млн пациентов уже выздоровели (+27,6 тыс. за день).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 5 декабря коронавирусом в мире заразилось почти 66 млн человек, 1,52 млн из них скончались, 42,4 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Собянин дал прогноз по действию в столице ограничительных мер из-за коронавируса

14.10 / Зеленский рассказал, о чем говорил с представителями MI6 в Великобритании

24.10 / Эрдоган грубо ответил Макрону на предложение создать «просвещенный ислам»

11.10 / “Богдан был для нас всех солнцем”. Бабушка ребенка с аутизмом, которого утопили в Северо-Крымском канале, рассказала о трагедии

14.07 / В Кремле оценили призыв миллионеров повысить налоги для богатых

26.07 / Дегтярев объяснил, как нельзя вести дела в лесопереработке

23.09 / Эксперт пояснил, почему со смартфонов пропадают фотографии и документы

02.12 / Для защиты от России Европе нужно брать пример с Израиля

28.06 / По бормотухе со шмурдяком ударили законом

22.07 / “Он не любил фотографироваться. Это странно”. Журналисты пообщались с сыном и знакомыми луцкого террориста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска