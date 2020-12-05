 

США выводят войска из Сомали

05.12.2020, 12:36, Новости дня

Президент Дональд Трамп распорядился вывести американских военных из Сомали. Об этом 4 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Сейчас в африканской стране находится около 700 американских военнослужащих. Их главной задачей было оказание помощи местным военным и правоохранителям в проведении операций против группировки “Аль-Шабааб”, связанной с террористической организацией “Аль-Каида”.

Как отмечает агентство, в США миссии в Сомали уделялось мало внимания, однако она является “краеугольным камнем глобальных усилий Пентагона по борьбе с “Аль-Каидой”. Вывод войск, считают опрошенные Reuters эксперты, может подорвать безопасность в африканском государстве.

Точное число военнослужащих, которые должны покинуть Сомали, не называется. Собеседник в Пентагоне на условиях анонимности сообщил, что из страны выведут почти всех военных (часть из них переведут в соседние страны), останется только незначительный контингент в столице Могадишо.

Сомали расположено на восточном побережье Африки, на одноименном полуострове. С 1988 года в стране продолжается гражданский вооруженный конфликт.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Новое лекарство от рака груди безопасно и эффективно

03.12 / Путин поддержал идею о рейтингах доступности объектов для инвалидов

16.08 / В Грузии решили вопрос выдачи РФ украинского ополченца

22.09 / Шокина допросили по делу о возможном вмешательстве Байдена в его работу

12.09 / Новый Nissan Sylphy стал самым продаваемым автомобилем в Китае

04.10 / Японии нужно набраться смелости и потребовать у России «северные территории»

28.07 / Toyota сертифицировала обновленные Hilux и Fortuner в России

27.06 / Гол Роналду помог “Ювентусу” разгромить “Лечче” в чемпионате Италии

02.09 / Российский модуль «Наука» для МКС отказался от украинских деталей

23.11 / Комаровский назвал единственный способ не заболеть коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска