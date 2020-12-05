США выводят войска из Сомали

05.12.2020, 12:36, Новости дня

Президент Дональд Трамп распорядился вывести американских военных из Сомали. Об этом 4 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Сейчас в африканской стране находится около 700 американских военнослужащих. Их главной задачей было оказание помощи местным военным и правоохранителям в проведении операций против группировки “Аль-Шабааб”, связанной с террористической организацией “Аль-Каида”.

Как отмечает агентство, в США миссии в Сомали уделялось мало внимания, однако она является “краеугольным камнем глобальных усилий Пентагона по борьбе с “Аль-Каидой”. Вывод войск, считают опрошенные Reuters эксперты, может подорвать безопасность в африканском государстве.

Точное число военнослужащих, которые должны покинуть Сомали, не называется. Собеседник в Пентагоне на условиях анонимности сообщил, что из страны выведут почти всех военных (часть из них переведут в соседние страны), останется только незначительный контингент в столице Могадишо.

Сомали расположено на восточном побережье Африки, на одноименном полуострове. С 1988 года в стране продолжается гражданский вооруженный конфликт.