Мнение: Почему в США хотят легализовать марихуану?

05.12.2020, 12:08, Разное

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о декриминализации марихуаны. В некоторых штатах США марихуана уже легализована, законоппроект – о легализации марихуаны по всей стране. Правда, не факт, что законопроект утвердит Сенат Конгресса США и подпишет президент. Поэтому, вероятность легализации марихуаны в США в ближайшее время не очень большая.

Но уже сам факт принятия Палатой представителей Конгресса законопроекта о декриминализации марихуаны говорит о том, что лет через 5-6, а может даже и раньше марихуана в США, скорей всего, будет легализована. И в США появятся фермеры, которые будут специализироваться на выращивании конопли. Как когда-то в СССР были колхозы, основной специализацией которых было выращивание конопли.

России легализация марихуаны не грозит. И это правильно! Зачем нам легализация марихуаны, если мы и необкуренными частенько выглядим обкуренными.

Да и вообще, у нас Путин уже утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. Стратегия предполагает, что антинаркотическая политика в России будет строиться «на традиционных российских духовно-нравственных ценностях». А ведь и не поспоришь! Это же очевидно, что самогон, брага, водка… да даже настойка боярышника, чего уж там – лучше наркоты. Впрочем, в Палате представителей Конгресса США, видимо, считают иначе. Поэтому-то, скорей всего, и вынашивают коварные планы легализации марихуаны.

Фотография отсюда