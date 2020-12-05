Подозреваемые признались в убийстве семьи в Подмосковье

05.12.2020, 12:04, Новости дня

Трое подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске задержаны, они дали признательные показания, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета (СК) РФ Ольга Врадий.

Врадий сообщила, что «в результате слаженной и грамотной работы по «горячим следам» установлено и задержано трое подозреваемых», в ходе допроса они «дали следователю признательные показания, сообщив о том, что убийство совершено в ходе конфликта из-за претензий, высказанных потерпевшими по поводу причастности подозреваемых к поджогу их дачного участка», передает РИА «Новости».

До этого в ГУ МВД сообщали, что полицейские задержали одного подозреваемого – им оказался мужчина 1980 года рождения.

Напомним, в Подмосковье были найдены убитыми супружеская пара и их дочь. Соседи рассказали, что «бандиты гнались за своими жертвами по поселку и стреляли».