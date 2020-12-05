 

Политолог: Москва недовольна тем, что Лукашенко не выполняет данные Путину обещания

05.12.2020, 11:56, Разное

Александр Лукашенко продолжает вести двойную игру. Когда в Белоруссии вспыхнул протест после президентских выборов, Батька заявлял, что происходящее в стране повлияет и на Россию. Политик просил помощь братского государства, после чего заручился поддержкой Владимира Путина.

Спустя время Лукашенко вновь поверил в себя и стал огрызаться в сторону России. Недавняя встреча с Сергеем Лавровым, который передал белорусскому президенту привет от российского главнокомандующего, также не вразумила Батьку.

По всей видимости, Лукашенко не собирается двигаться в сторону конституционной реформы и конструктивного диалога с народом. А ведь это было ключевым условием с российской стороны для успешного выстраивания работы по интеграции.

Политолог Валерий Карбалевич объяснил, почему Александр Лукашенко осмелел на фоне продолжающегося кризиса в стране. По словам эксперта, Батька убежден, что наиболее острая фаза протеста уже миновала. Последний диктатор Европы не видит угрозы для своей власти. По этой причине российская поддержка ему уже не так важна.

Карбалевич добавил, что Лукашенко спускает на тормозах процесс транзита власти. Если это будет получаться без видимых последствий, Батька и вовсе откажется от этой идеи.

Кроме того, политик уверен, что Кремль попал в безвыходную ситуацию, когда вмешался в белорусский вопрос, считает эксперт. Лукашенко думает, что в Москве сделали ставку на поддержку Минска из-за страха так называемых “цветных революций”. Зная натуру Лукашенко, нельзя исключать, что он вновь запросит помощь у России, когда ситуация выйдет из-под контроля.



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