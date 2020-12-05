 

В ООН сообщили о катастрофическом кризисе в 2021 году

05.12.2020, 11:56, Разное

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли рассказал, что пандемия коронавируса, которая постигла мир в 2020 году, не пройдет бесследно и усилит уже возникшие на ее фоне проблемы мирового масштаба. Одной из них станет страшный голод, который уже несколько лет прогрессирует из-за вооруженных конфликтов. По словам Дэвида Бизли, на борьбу с коронавирусной инфекцией потратили так много денег, что оставшихся в резервах финансов может не хватить на спасение голодающих 270 миллионов человек.

Руководитель предполагает, что жители около тридцати стран станут жертвами голода в 2021 году. Он заявил, что требуется как минимум 5 миллиардов долларов, чтобы предотвратить эту ужасную напасть.

“Мир находится на грани пандемии голода”, – уточнил Дэвид Бизли. Мужчина планирует собрать необходимые средства с помощью правящих структур и очень надеется на помощь миллиардеров, которые смогли приумножить свое состояние в 2020 году. Глава Всемирной продовольственной программы ООН рассчитывает на финансовую поддержку обеспеченных филантропов, которые сделают вклад в борьбу с голодом мирового масштаба.
“2021 год грозит стать годом самого серьезного гуманитарного кризиса с момента основания ООН”, – отметил Бизли.



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