Диетологи назвали рекомендуемое количество употребляемых мандарин в сутки

05.12.2020, 11:54, Разное

Диетологи рассказали, сколько в сутки рекомендуется съедать мандаринов. Они содержат в себе большое количество витамина С. Однако этими фруктами не стоит злоупотреблять, чтобы не нанести здоровью вред.

Рекомендуется употреблять мандарины с белыми прожилками, поскольку в них содержится клетчатка. В этом фрукте также имеются витамины В и С, магний, кальций, каротин, фосфор и иные вещества, которые благоприятно сказываются на работе организма.

Предельно осторожными с употреблением мандарин должны быть те, кто имеет проблемы, связанные с ЖКТ. Также слишком много фруктов нельзя есть людям, склонным к аллергии. Реакции в виде сыпи возникают из-за масел, содержащихся в составе шкурки. Специалисты советуют в день употреблять максимум четыре мандарины, пишет портал Newinform.