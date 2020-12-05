 

Диетологи назвали рекомендуемое количество употребляемых мандарин в сутки

05.12.2020, 11:54, Разное

Диетологи рассказали, сколько в сутки рекомендуется съедать мандаринов. Они содержат в себе большое количество витамина С. Однако этими фруктами не стоит злоупотреблять, чтобы не нанести здоровью вред.
Рекомендуется употреблять мандарины с белыми прожилками, поскольку в них содержится клетчатка. В этом фрукте также имеются витамины В и С, магний, кальций, каротин, фосфор и иные вещества, которые благоприятно сказываются на работе организма.

Предельно осторожными с употреблением мандарин должны быть те, кто имеет проблемы, связанные с ЖКТ. Также слишком много фруктов нельзя есть людям, склонным к аллергии. Реакции в виде сыпи возникают из-за масел, содержащихся в составе шкурки. Специалисты советуют в день употреблять максимум четыре мандарины, пишет портал Newinform.



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