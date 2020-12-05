Пульмонолог Карабиненко назвал способ не заразиться COVID-19 в офисе

05.12.2020, 11:54, Разное

Пульмонолог Владимир Карабиненко рассказал, как можно избежать заражения COVID-19 при работе в офисе. По его словам, фирма должна быть закрыта на карантин, если кто-то из сотрудников получит положительный тест на коронавирус.

По словам медика, как бы человек не защищался от возможного инфицирования, он все равно вдыхает тот же воздух, что и его коллеги. В связи с этим особая роль должна быть отведена кондиционированию. В частности, важно обеспечить усиленную конвекцию, а тогда микроорганизмы и пыль станут оседать преимущественно в фильтрах кондиционера. Последние рекомендуется менять как можно чаще. Обычно это делается не реже одного раза в шесть месяцев, сейчас нужно производить замену раз в четыре недели. Сотрудники с признаками ОРВИ должны идти на больничный или же выполнять работу на удаленной основе из дома.

Также Карабиненко пояснил о мерах, которые нужно предпринимать в такси, чтобы снизить вероятность инфицирования. В целом в транспорте могут ездить самые различные пассажиры. Некоторые добираются на нем в поликлинику, чтобы посетить врача или же сдать анализы. В связи с этим важно надевать перчатки и защитную маску.

Обезопасить себя в полной мере все равно не получится. Даже при постоянной дезинфекции и уборке помещений нельзя быть на 100% уверенным, что инфекция не проникнет в организм. Специалист считает, что рано или поздно все россияне перенесут коронавирус.