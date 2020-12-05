Вирусолог из Уханя предупредила о развитии новых видов коронавируса

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05.12.2020, 11:54, Разное

Вирусолог Ши Чжэнли заявила, что появляются новые виды коронавируса. По ее словам, в итоговой цепочке между человеком и летучими мышами есть еще один носитель. Его очень важно определить, чтобы предупредить массовое распространение инфекции.
Первоначальное заражение коронавирусом могло произойти далеко не в Китае. Важно сосредоточить поиски источников в иных азиатских регионах. Эту теорию также подтвердил ученый Эдвард Холмс. Он заявил, что COVID-19 находился на каком-то промежуточно носителе долгое время.

В минувшем году в КНР были обнаружены очаги инфекции, которая демонстрировала очень большое разнообразие. В частности, исследователи определили ее высокую склонность к различным мутациям, пишет портал «Политэксперт».

Напомним, что впервые о коронавирусе нового типа стало известно год назад. Его вспышка произошла в городе Ухань на рынке морепродуктов. По данным ВОЗ, во всем мире инфекционное заболевание подхватили 65,8 миллиона человек. Известно, что уже выздоровели 42,2 миллиона человека, а скончались 1,52 миллиона людей.



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