 

Обжалованные в КСУ законы по “зеленому” тарифу полностью соответствуют Конституции – юристы “Реанимационного пакета реформ”

05.12.2020, 11:42, Новости дня

Юристы “Реанимационного пакета реформ” сообщили, что законы “Об альтернативных источниках энергии” и “О рынке электрической энергии”, которые касаются так называемого “зеленого” тарифа, полностью соответствуют Конституции. Об этом идет речь в выводе, который они подготовили и опубликовали 2 декабря.

“Зеленый” тариф – это специальный тариф, по которому закупается электрическая энергия, произведенная на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии (например, солнце, ветер и т.д.). Нынешняя политика “зеленого” тарифа является следствием имплементации Украиной взятых на себя международных обязательств, в частности перед Европейским союзом. Поэтому если с этим тарифом “что-то произойдет”, то это пошатнет инвестиционную привлекательность Украины как надежного и предполагаемого партнера на энергетическом рынке, а также нанесет значительные убытки государству”, – отмечают авторы выводов.

Те положения законов Украины, в отношении которых 47 народных депутатов обратились с обжалованием в Конституционный Суд Украины, являются конституционными, подчеркивают юристы. 

Вывод подготовили эксперты по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Юлий Кириченко (сопредседатель совета коалиции РПР) и кандидат юридических наук Александр Марусяк. Вывод также согласован с членами союза “Коалиция РПР”.

Конституционный Суд открыл производство по делу о конституционности закона о “зеленых” тарифах 10 августа по иску 47 народных депутатов, писала “Украинская правда”.

Годом ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью “Цензор.НЕТ” заявил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности “зеленых” тарифов.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей “зеленой” электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий, писала “Хвиля”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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