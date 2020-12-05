 

Верещук о законе про наказание за ложь в декларациях: Я не голосовала за этот законопроект. Считаю, что он идеологически слабый

05.12.2020, 11:42, Новости дня

Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук объяснила в своем Facebook, почему не голосовала за законопроект о наказании за ложь в декларациях чиновников. По ее мнению, он недостаточно строгий.

“Сегодня Рада проголосовала за компромиссный законопроект, который предусматривает штраф или ограничение (не лишение) свободы за ложь в декларациях. Если очень упрощенно: наказывать начинают, если госслужащий скрыл имущества не менее, чем на 1,2 млн грн, типичным наказанием будет штраф в 85 тыс. грн; максимальное наказание – ограничение свободы до двух лет. Максимальное наказание может быть применено в случае, если госслужащий скрыл имущества не менее чем на 9 млн грн”, – написала политик. 

Нардеп считает, что такое наказание – лучше, чем никакого, но его недостаточно.

“Я не голосовала за этот законопроект. Считаю, что он идеологически слабый. Он словно опосредованно направляет сигнал, что врать в декларациях можно. Если есть имущество, которое надо скрывать, просто не надо идти на госслужбу. Может показаться, что тюрьма – это слишком строго за ложь в декларации. Но если нет скрытого имущества, то это не проблема. Однако сделали, как сделали. Это не идеальный, но шаг.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1539078862945298

Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает наказание за недостоверную информацию в электронных декларациях. Чиновникам грозят штрафы и ограничение свободы, в то же время лишение свободы законом не предусмотрено. 

В НАПК критиковали закон, глава агентства Александр Новиков говорил, что этот законопроект “не соответствует запросу украинского общества”, и просил президента ветировать документ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Лещенко оценил предложение Меладзе бойкотировать новогодние шоу

27.10 / В ОБСЕ раскритиковали решение Зеленского провести опрос в день выборов

18.09 / Reuters: Трамп планирует издать указ о санкциях за оружейные сделки с Ираном

23.11 / Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном

18.10 / Google использует искусственный интеллект для сбора данных

03.11 / На Украине опровергли слухи о смерти мэра Харькова

20.07 / Гончарук: Я хорошо помню, что такое жить на четыре-пять гривен в день

04.12 / Улучшение редактирования генов с новым вариантом CRISPR/Cas9

28.08 / Трамп объявит о покупке 150 миллионов экспресс-тестов на COVID-19

09.07 / Захарова ответила на слухи о «схемах размена» Уилана на Бута и Ярошенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска