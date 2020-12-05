Верещук о законе про наказание за ложь в декларациях: Я не голосовала за этот законопроект. Считаю, что он идеологически слабый

05.12.2020, 11:42, Новости дня

Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук объяснила в своем Facebook, почему не голосовала за законопроект о наказании за ложь в декларациях чиновников. По ее мнению, он недостаточно строгий.

“Сегодня Рада проголосовала за компромиссный законопроект, который предусматривает штраф или ограничение (не лишение) свободы за ложь в декларациях. Если очень упрощенно: наказывать начинают, если госслужащий скрыл имущества не менее, чем на 1,2 млн грн, типичным наказанием будет штраф в 85 тыс. грн; максимальное наказание – ограничение свободы до двух лет. Максимальное наказание может быть применено в случае, если госслужащий скрыл имущества не менее чем на 9 млн грн”, – написала политик.

Нардеп считает, что такое наказание – лучше, чем никакого, но его недостаточно.

“Я не голосовала за этот законопроект. Считаю, что он идеологически слабый. Он словно опосредованно направляет сигнал, что врать в декларациях можно. Если есть имущество, которое надо скрывать, просто не надо идти на госслужбу. Может показаться, что тюрьма – это слишком строго за ложь в декларации. Но если нет скрытого имущества, то это не проблема. Однако сделали, как сделали. Это не идеальный, но шаг.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1539078862945298

Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает наказание за недостоверную информацию в электронных декларациях. Чиновникам грозят штрафы и ограничение свободы, в то же время лишение свободы законом не предусмотрено.

В НАПК критиковали закон, глава агентства Александр Новиков говорил, что этот законопроект “не соответствует запросу украинского общества”, и просил президента ветировать документ.