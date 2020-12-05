 

На Луне развернули китайский флаг

05.12.2020, 11:42, Новости дня

Китайский аппарат “Чанъэ-5” вечером 3 декабря успешно стартовал с поверхности Луны. Об этом сообщило Национальное космическое управление Китая.

“Чанъэ-5” прилунился в Океане Бурь 1 декабря. В течение двух суток аппарат собирал образцы лунного грунта, после чего взлетел с поверхности и направился в сторону Земли.

Перед тем, как покинуть спутник, аппарат развернул на Луне флаг Китая. Как отмечает телеканал CGTN, впервые за три лунные миссии Китай установил на спутнике флаг из ткани. Он был сделан из специально разработанного композитного материала – обычная ткань на Луне быстро выцветает и разлагается из-за сильного электромагнитного излучения и разницы температур.

Если миссия по доставке образцов на Землю пройдет успешно, Китай станет третьей страной после США и Советского Союза, взявшей пробы лунного грунта. Таких попыток не предпринимали с 1976 года.

Флаг Китая – справа от модуля. Фото: cnsa.gov.cn

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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