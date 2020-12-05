Суд Невады приговорил военного к 510 годам исправительных работ за потерю дорогостоящего защитного обмундирования

05.12.2020, 11:37, Разное

Окружной суд Невады впервые в истории США приговорил рядового солдата к исправительным работам на военной базе сроком на 510 лет. Причиной стала потеря солдатом перспективной разработки американских военных, противорадиационной силовой брони «Модель 2», которая была ему доверена для проведения испытаний.

Стоимость дорогостоящего обмундирования будет вычтена из жалования рядового и ему придется отрабатывать на базе весь приговоренной срок. Такой прецедент стал первым в истории судопроизводства страны, а министерство юстиции США заявили о проверке вынесшего приговор судьи на компетентность. Сам рядовой на заседании заявил о давлении со стороны суда.

«Идиот, не сметь обсуждать приговор суда! Скажу встать — будешь стоять, скажу отклонено — будешь молчать, скажу отработать броню — отработаешь без разговоров! Я ясно излагаю?»— ответил на жалобы подсудимого судья Дорнан.

Адвокат рядового Престон Гарви заявил, что его клиент обязательно обжалует приговор в высшем коллегиальном суде штата.