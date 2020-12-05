В Рыбинске будет новый пролёт

05.12.2020, 11:18, Эксклюзив

Теги: Бизнес, Бюджет, Общество, Сарказм, Теплоэнерго, Туризм

Проект реконструкции моста через Волгу в Рыбинске предусматривает полную перестройку двух основных пролетов.

Как пояснили ryb.ru, это сделано по инициативе и с учётом мнения представителей туристического бизнеса.

– Мы потратили на новый логотип 300 тыс. рублей, сделали сайт за 250 тысяч на его основе, украсили им (логотипом) общественный транспорт и служебные автомобили, – рассказали в департаменте архитектуры и строительства. – Так что, мост должен ему соответствовать.

Иначе проезжающие теплоходы, глядя с фарватера, не узнают Рыбинск и проплывут мимо до Нью-Васюков.

При этом, в связи с изменением ширины пролетов, стоимость разработки проектно-сметной документации увеличилась с 136,7 млн рублей до 421,3 миллиона.

– В качестве обеспечения дополнительных расходов в план приватизации включат кредиторскую задолженность АО «Теплоэнерго», – пояснили в управлении финансов.

Отметим, подрядчиком реконструкции моста, на безальтернативной основе, выбрано ИП «ЕКС».

Сейчас мост имеет два судоходных пролёта — второй и третий от правого берега; второй предназначен для судов идущих вниз, третий — для судов, идущих вверх. Высота пролетов: 21,3 от проектного уровня, 16,0 от расчётного уровня. Ширина основных пролетов около 128 метров.

После реконструкции третий пролет станет меньше на 61 метр, высота изменится на 12 метров. Дополнительный пролет (67 метров) будет доступен только для пешеходов и велосипедистов. Ширина моста останется прежней.

– Жители Заволжья просили вернуть им 2-й троллейбусный маршрут, но «Горэлектротранс» отказался осуществлять перевозки из-за низкой рентабельности. Поэтому мы решили там обустроить первую в Рыбинске велодорожку, – отметил представитель заказчика. – Но в зимнее время движение на новом участке может осуществляется только на шипованной резине. Скорость движения пешеходов, в целях безопасности, также будет ограничена. А вот светофора там не будет – бюджетных средств на него не выделили.