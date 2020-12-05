 

В РФ за сутки выявили 28,7 тыс. случаев коронавируса

05.12.2020, 11:10, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 782 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 20,4% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7993, Санкт-Петербурге – 3726, Московской области – 1246.

Всего в стране выявлено 2 431 731 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 916 396 человек, из них 27 644 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 508 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 42 684 человека.

Накануне, 4 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 27 403. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 1379.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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