Певицу Нюшу доставили на шоу Ивана Урганта в коробке

05.12.2020, 11:00, Разное

Певицу Нюшу в студию к Ивану Урганту доставили в коробке. В рамках передачи «Вечерний Ургант» она представила необычный визуальный альбом, который получил название «Solaris Es». Также знаменитость рассказала, какие сюрпризы ждут ее поклонников в будущем.

К Ивану Урганту Нюша пришла в очень коротком черном платье из изысканного бархата. Наряд эффектно выделялся рукавами-буфами. Образ популярной певицы завершили босоножки на каблуках, украшенные стразами, длинные сережки и гладкий конский хвост.

Вместе с новым альбомом Нюша выпустит уникальный сборник клипов, где будут визуализированы клипы.

Артистка не дала четкого ответа Ивану Урганту по поводу возможных коллабораций. В то же время она не стала отрицать, что в альбоме присутствует совместный трек с Егором Кридом, пишет портал Nation News. В студии шоу Нюша исполнила одну из своих песен.