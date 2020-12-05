Виктория Боня в разгар пандемии устроила в Москве масштабную вечеринку

05.12.2020, 11:00, Разное

Виктория Боня в самый разгар пандемии устроила масштабную вечеринку в Москве по случаю своего дня рождения. 41 год ей исполнился еще неделю назад, но тогда экс-участница «Дома-2» находилась в солнечном Дубае.

Виктория Боня решила устроить банкет в столице, поскольку в Москве проживает очень много близких друзей. Несмотря на активно распространяющийся COVID-19, она организовала масштабный праздник. Его посетили Эвелина Бледанс, Виталий Гогунский и другие знаменитости. Поздравить Боню пришли десятки гостей, никакой масочный режим на соблюдался.

В разгар праздника бизнес-вумен вышла на сцену и исполнила перед присутствующими эффектный танец с плеткой. Закулисьем праздника знаменитость делилась в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

В недавнем интервью Виктория Боня рассказывала, что все еще мечтает выйти замуж и стать мамой во второй раз. Пока она живет в Монако и воспитывает дочь Анджелину, рожденную в гражданском браке с Алексом Смерфитом.