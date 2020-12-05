У резко похудевшего Шуры заподозрили тяжелую болезнь

05.12.2020, 11:00, Разное

У популярного российского певца Шуры поклонники заподозрили серьезную болезнь. Поводом для беспокойства за здоровье знаменитости стало его резкое похудения.

Недавно Шура впервые за долгое время вышел в свет. Он посетил премьеру фильма в одном из кинотеатров Москвы. Коллеги и поклонники не сразу узнали популярного артиста. Оказалось, что он сбросил 35 килограммов.

Самого же певца устраивает его внешний вид. Шуре пришлось сесть на диету из-за проведенной операции по удалению грыжи. Сейчас знаменитость употребляет преимущественно детское питание, поскольку более тяжелую пищу его организм не принимает. Из-за болезни Шура перестал пить алкоголь, хотя раньше он не скрывал, что у него была тяга к спиртному.

Поклонники также вспомнили, что исполнитель болел онкологией. Тогда медики спасли артиста, но не исключается, что опухоль могла начать расти снова. Сейчас фанаты считают, что артист скрывает от общественности свой настоящий диагноз, пишет портал iReactor.