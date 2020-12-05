Одесский облсовет ночью избрал председателя

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05.12.2020, 10:48, Новости дня

Одесский областной совет на заседании в ночь на 5 декабря избрал председателем собрания депутата от пропрезидентской партии “Слуга народа”, супруга народного депутата от “Слуги народа” Юлии Диденко Григория Диденко. Об этом сообщила “Думская”. 

Первая сессия облсовета VIIІ созыва началась после 23.00. Перед этим в облсовете произошел конфликт: представители партий “Оппозиционная платформа – За жизнь”, Партии Шария и “За майбутнє” блокировали трибуну, новоизбранные депутаты подрались.

В ходе конфликта была сломана мебель в сессионном зале, нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Татьяна Плачкова после инцидента обратилась к медикам с подозрением на перелом руки. 

Диденко победил с отрывом в четыре голоса. Фото: odessamedia.net 

На пост главы облсовета, кроме Диденко, претендовал кандидат от ОПЗЖ Вадим Шкаровский. На тайном голосовании, которое проходило после полуночи, Диденко поддержали 44 депутата, Шкаровского – 40. 

Местные выборы в Украине прошли 25 октября. В Одесский облсовет прошли партии ОПЗЖ (24 депутата), “Слуга народа” (16 депутатов), “Доверяй делам” (11 депутатов), “Европейская солидарность” (10 депутатов), “За майбутнє” (10 депутатов), “Батьківщина” (семь  депутатов) и Партия Шария (шесть депутатов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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