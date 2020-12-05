 

Умер дорги Елизаветы II по кличке Вулкан. У королевы осталась только Конфета

05.12.2020, 10:48, Новости дня

Несколько недель назад умер Вулкан, дорги (метис таксы и корги) королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Точные причины смерти и возраст дорги неизвестны; официального подтверждения информации о смерти Вулкана также не поступало. Он жил в королевской резиденции с 2007 года.

По данным источников, питомца похоронили в Виндзорском замке.

Как отмечает Sky News, за время правления у Елизаветы II было 30 корги. В 2015 году британский монарх прекратила их разведение, чтобы не оставлять питомцев после своей смерти. На тот момент у королевы было четверо питомцев. После смерти Вулкана у Елизаветы II осталась одна собака – дорги по кличке Конфета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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