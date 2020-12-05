 

Трамп подписал “закон Родченкова” о санкциях за допинг

05.12.2020, 10:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп 4 декабря подписал “Антидопинговый закон Родченкова от 2019 года”, предусматривающий уголовную ответственность за мошенничество с допингом. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Среди прочего документ обязывает министерство юстиции США делиться с американским антидопинговым агентством информацией о любых расследованиях, связанных с допингом.

Закон был принят обеими палатами Конгресса США в октябре – ноябре 2019 года. Он предполагает до 10 лет тюремного заключения или штраф в размере до $1 млн для организаторов и участников международных допинговых схем, однако освобождает от ответственности отдельных спортсменов. 

Кроме того, “закон Родченкова” предусматривает механизм компенсаций для атлетов, пострадавших в результате допинговых сговоров.

Законодательный акт назван по имени бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который стал информатором ВАДА и раскрыл масштабную программу господдержки применения допинга в России. Из-за этого олимпийская и паралимпийская сборные РФ были отстранены от Олимпиады в 2016 году. В конце 2019-го ВАДА применила самые жесткие в истории спорта санкции против России, на четыре года отстранив от международных соревнований и запретив принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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