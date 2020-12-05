Мнение: Если хочешь стать Чубайсом

05.12.2020, 10:38, Разное

Несчастные отечественные интеллигенты опять вспомнили про Чубайса – причем не по своей, как обычно, воле: «рыжего Толяна» наконец-то избавили от страннейшего образования по имени «Роснано» (думается, после его ухода данная «корпорация» в течение года-двух благополучно исчезнет навсегда) и «перевели на другую работу». Имя Чубайса появилось в новостных лентах – и опять понесся – причем и по СМИ, и по блогам одновременно и даже с почти одинаковой интенсивностью – дружный вой: разом и блогеры, и журналисты вместе в очередной раз припомнили имя человека, который злостно помешал им вместо Абрамовича завладеть национальными богатствами и стать самыми богатыми людьми в мире.

Чубайса все вместе обвиняют в том, что он провел «неправильную приватизацию», хотя какая должна была быть «правильная», никто толком объяснить не может. Ни в публичном пространстве, ни даже в личном разговоре. Оно и понятно: ведь суть претензий – «почему в итоге владельцами заводов, газет и пароходов стали какие-то гнусные, мерзкие и недостойные личности, а не я?!» А прямо такое ведь не выскажешь – люди сочтут нескромным.

Это всё – претензии Карандышева к бесприданнице, где в качестве бесприданницы выступает неприкаянная советская социалистическая собственность, а в качестве карандышевых – ведь неприкаянный русский и прочий народ, обитавший на просторах бедовой РСФСР. Собственность отдалась каким-то толстым купцам да лихим прощелыгам, а весь прочий народ только, получается, «зря распалился», из-за чего сильно обиделся, и теперь перманентно пребывает в состоянии «Так не доставайся же ты никому!!» В сущности, народ ненавидит не Чубайса, а приватизацию как таковую – а Чубайс просто выступает как ее олицетворение.

Дело в том, что любая приватизация несправедлива, а уж бесплатная – несправедлива до боли. Свечных заводиков мало, а людей много. По сути, бесплатная приватизация – это лотерея, ставка в которой… нет, не ваучер, а жизнь. Кто был готов ею рискнуть, да и не раз – получал… ну, обычно получал пулю в лоб; не на первой, так на второй или третьей итерации. Но иногда, если был особым везунчиком, получал «Челси» или какой-нибудь работающий комбинат. И тут еще не все – комбинаты отбирали, отправляя в тюрьму или на тот свет, еще позже – на шестой или восьмой итерации. В общем, лотерея была довольно жестокая – но, конечно же, публика видит, как обычно, в основном блеск и конфетти, наглых буржуев с толстыми сигарами, которые катаются на «яхтах» невероятных размеров и непонятного предназначения.

А кто виноват во всем этом безобразии? Кто запустил всю эту кровавую машинку? Конечно, Чубайс! – ревет публика, так и не получившая положенные две «Волги» за ваучер. – Лови его, подлюку!

На самом деле вариантов приватизации было два: или кинуть куски в толпу нищих и озверевших от близости «халявы» россиян – чтобы они сами в кровавой заварухе определили, кому что; или продать все лакомые куски иностранцам. Правительство, конечно же, было за второй вариант – беда лишь в том, что иностранцы не особо брали, опасаясь царящего на просторах РФ хаоса. В итоге Чубайс и возглавил процесс по варианту первому, следя, чтобы все уж окончательно друга не перерезали.

Интеллигенция, видя, что в схватке акул у нее нет никаких шансов, сейчас топит за вариант три с переходом в два: вообще никакой приватизации не надо – но постепенно все-таки все как-то отдать иностранцам. Просто потому, что неистребимый (хотя и поиздержавшийся) интеллигент самонадеянно верит – к иностранцам будет легче устроиться, они и платить станут в долларах.

И Чубайса интеллигент не любит, потому что чует – Чубайс сам акула. Хотя на самом деле нет: Чубайс просто редкая порода интеллигента с хвостом, плавниками и огромными зубами.

В сущности, это наш человек. Я его особо полюбил еще и за то, что он в 2012 году, почти как новорусская акула, «как положено», бросил семью, развелся с женой (правда, оставив ей, как говорят, всё) – но ушел не к молодой вертихвостке с ногами от ушей, а к дивной 42-летней Дуне Смирновой. С миллиардами! К нищей Смирновой! То есть – явно по любви. Иначе это не объяснишь.

Это – образец человека: чего хочет, то и делает. А вот рыдать, как ныне делает весь коллективный фейсбук, что я, дескать, хотел стать Абрамовичем, а мне не дали – это фу, недостойное поведение. Хочешь быть Абрамовичем (или Чубайсом) – будь им.

Я вот не хотел стать Абрамовичем – и у меня к Чубайсу никаких претензий.