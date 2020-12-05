НАТО ответило Лукашенко про захват белорусских земель

05.12.2020, 10:16, Новости дня

Североатлантический альянс не угрожает территориальной целостности Белоруссии, действия НАТО представляют «исключительно оборонительный характер», заявили в организации, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о захвате западных земель республики.

«НАТО не представляет военной угрозы Белоруссии и не наращивает силы в регионе. Действия НАТО носят сугубо оборонительный характер, и никто не должен использовать обвинения в наращивании [альянсом] военного присутствия под предлогом репрессий против мирных протестующих», – передает заявление военного союза ТАСС.

Лукашенко заявлял, что в альянсе создается военная группировка для захвата западной Белоруссии. Глава республики также выражал серьезную обеспокоенность в связи с наращиванием военного присутствия США и Североатлантического альянса у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ноябре глава Белоруссии сообщал, что был вынужден перебросить к западным границам республики половину состава вооруженных сил. Кроме того, Лукашенко предупреждал страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно.