 

В Китае предупредили о распространении новых видов коронавируса

05.12.2020, 10:16, Новости дня

Вирусолог из китайского города Ухань Ши Чжэнли предупредила о распространении новых видов коронавируса, в том числе инфекций, родственных SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19.

Газета The Guardian пишет, что, по словам Чжэнли, летучие мыши, обитающие в пограничных регионах на юге и юго-западе Китая, являются переносчиками других видов коронавируса, которые уже способны передаваться людям, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что эти новые виды коронавирусной инфекции, в том числе родственные коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, вероятно, распространяются в природе за пределами КНР: «Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии».

Считается, что природным переносчиком коронавируса являются летучие мыши, однако Чжэнли заявила, что, вероятно, до того, как попасть к человеку, вирус передался промежуточному животному.

Пока неизвестно, какое именно животное стало промежуточным. Предполагают, что таким носителем могли стать панголины. В этом случае вирус мог передаться от летучих мышей панголинам за пределами Китая.

Кроме того, неясно, в течение какого времени вирус циркулировал среди животных или людей до того, как был обнаружен в прошлом году.

С точкой зрения Ши Чжэнли согласен вирусолог из Сиднейского университета профессор Эдвард Холмс. Он считает, что SARS-CoV-2 мог оставаться в промежуточном носителе долгое время.

Кроме того, вероятно, что первое заражение человека могло произойти не в городе Ухань и даже не в провинции Хубэй.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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