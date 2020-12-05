Документы о боях войск НКВД с гитлеровцами под Москвой рассекретили

05.12.2020, 10:16, Новости дня

Бойцы войск НКВД во время битвы за Москву осенью 1941 года вызывали огонь на себя, бросались под вражеские танки, а в тылу, рискуя погибнуть от взрывов, спасали из пожара ценное заводское оборудование – такие примеры героизма чекистов военных лет привела Росгвардия в рассекреченных документах.

Публикация приурочена к отмечаемой в субботу 79-й годовщине контрнаступления советских войск под столицей. Среди рассекреченных документов – выдержки из докладов командиров боевых соединений НКВД, в том числе легендарной Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Феликса Дзержинского, своему вышестоящему руководству, передает РИА «Новости».

В обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда войск наркомата внутренних дел.

В этот период отличились 2-й полк, отдельный танковый батальон, артиллерийская батарея, другие подразделения легендарной Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения (ОМСДОН) имени Дзержинского, 156-й полк по охране оружейного завода в Туле, ставший затем Краснознаменным.

В период со 2 по 10 октября 1941 года оперативный батальон дивизии имени Дзержинского, действуя против немцев, прорвавшихся у Новых Комаричей (в данный момент – Брянская область), уничтожил 13 танков и свыше одного батальона противника. При этом подразделение НКВД потеряло до 60% личного состава.

Также в октябре 1941 года на южных и юго-западных подступах к Мценску 34-й мотострелковый полк войск НКВД, несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, несколько раз отражал атаки гитлеровцев и удерживал занимаемые рубежи.

Указывается, что наводчик 45-миллиметровой пушки боец Белоус ночью, в условиях почти полного отсутствия видимости обнаружил рядом со своей батареей немецкие танки и вызвал сигнальной ракетой огонь по ним – фактически, на себя.

Кроме того, первого декабря 1941 года на наро-фоминском направлении войска вермахта прорвали линию обороны Красной Армии. Подразделения 76-го полка войск НКВД по охране железнодорожных сооружений со взводом школы младших лейтенантов 5-й армии и сборной ротой 222-й стрелковой дивизии в тот день заняли круговую оборону у деревни Петровское. Немцы при поддержке 12 танков, бомбардировщиков и артиллерийского огня трижды атаковали деревню, однако сломить сопротивление оборонявшихся не смогли.

В ходе 19-часового боя войска НКВД подбили два немецких танка и ликвидировали порядка 400 гитлеровцев.

В докладе командира ОМСДОН генерал-майора Михаила Марченкова руководству говорится, что с 12 по 13 октября 1941 года 5-я и 6-я роты 2-го полка дивизии Дзержинского с приданной артиллерией вели бой с фашистскими частями в районе деревни Ищеино Калужской области.

«Группкомсорг 1-го взвода 5-й роты Илья Николенко бросился на вражеский танк и поджег его бутылками с горючей смесью. При этом сам товарищ Николенко пал смертью храбрых», – сообщал Марченков.

Также бойцы войск НКВД подвергались смертельному риску и в тылу: в ночь на 2 декабря 1941 года фашистские самолеты бомбили воинские эшелоны, стоявшие на подмосковной станции Воскресенск, в это время там находилось 24 состава, около 2 тыс. вагонов, груженных снарядами, вооружением и снаряжением, а также заводским оборудованием, с которым следовали рабочие, служащие и их семьи. В результате начался большой пожар, на станции возникла паника.

«Прибывший по тревоге батальон 189-го полка войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности немедленно приступил к ликвидации пожара. Невзирая на опасность, грозившую от огня и рвавшихся снарядов, бойцы и начальствующий состав батальона организовали железнодорожников, стали расцеплять вагоны и отводить их в безопасное место. Поскольку на станции имелось всего два паровоза, красноармейцы разводили вагоны вручную», – говорится в архивных материалах.

Пожар был ликвидирован, все заводское оборудование удалось спасти.

Кроме того, войска наркомата внутренних дел СССР в годы Великой Отечественной войны активно участвовали в оборонительных сражениях в ее первые недели, в битве за Москву, в Ленинградской оборонительной операции, в обороне Сталинграда, в Северо-Кавказской оборонительной операции, в боях на Курской дуге, в последующих наступательных операциях и при разгроме милитаристской Японии.

Отмечается, что характерной особенностью участия войск НКВД в боях было то, что они находились в подчинении общевойскового командования, причем в ряде случаев их специально направляли на такие участки, где вместе с воинскими частями Красной армии нужно было любой ценой задержать врага.

По мнению специалистов, все это опровергает устойчивые мифы о якобы сугубо «карательной» функции органов НКВД СССР.

Ранее Минобороны рассекретило документы о битве за Заполярье.