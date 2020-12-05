 

Камера самого дорогого флагмана Samsung провалила тест DxOMark

05.12.2020, 10:06, Разное

Лаборатория DxOMark проверила камеры флагманских смартфонов разных производителей. Объективы Galaxy Z Fold2, самого дорогого девайса от Samsung, провалила тесты, не войдя даже в ТОП-40.
Осенью текущего года Samsung представила на международном рынке свой новый флагман Galaxy Z Fold2. Смартфон с гибким экраном быстро приобрел популярность у покупателей. Однако самый дорогостоящий аппарат южнокорейской компании, как оказалось, обладает не самыми лучшими технологиями. В тестах, проведенных экспертами DxOMark, его тройная камера смогла набрать только 109 баллов. 108-балльный результат получил фото-датчик и 102 балла – видео. С масштабированием же устройство и вовсе справляется с оценкой в 63 балла.

Существенно лучшие оценки получили камеры не только камерофонов вроде Xiaomi Mi 9, но и бюджетные Google Pixel 4a с одинарной камерой и OnePlus Nord. Самому дорогому флагману от Samsung не хватает детализации, снимки основной камеры отличаются слишком большим количеством шумов и проблем с автофокусом при недостатке освещенности и внутри помещений. Также был отмечен ряд артефактов, искажения цветов и другие неполадки в работе объективов. Хорошее впечатление у специалистов оставили стабилизация, углы обзора, экспозиция и балансировка белого.

Причиной таких результатов эксперты называют недостаточное внимание Samsung к камере Galaxy Z Fold2. Все силы техногиганта были брошены на оттачивание технологии складного дисплея, упустив при этом многие другие аспекты. Работает Galaxy Z Fold2 на однокристальном процессоре Snapdragon 865+, дополненном 12-гигабайтным чипом оперативной памяти LPDDR5. Для хранения контента предусмотрен флэш-накопитель на 256 гигабайт. Дисплеи аппарата имеют диагональ в 7,6 и 6,2 дюйма, оба экрана с тонкими рамками выполнены по технологии Infinity-O. Аккумулятор вместительностью 4,5 тысячи мА·ч получил поддержку беспроводной и проводной зарядок мощностью в 11 и 25 ватт. В РФ аппарат стартовал с ценником в почти 180 тысяч рублей.



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