Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине превысило 800 тыс.
05.12.2020, 9:54, Новости дня
За последние сутки в Украине подтвердили 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, общее количество достигло 801 716, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в Facebook.
Среди пациентов, получивших положительный результат теста на COVID-19 в последние сутки, 713 детей и 629 медработников.
Выздоровело за последние сутки 14 724 человека (всего с начала пандемии – 412,5 тыс.), умерло – 226 (всего – 13 421).
Степанов сообщил, что за последние сутки в стране сделали 67,5 тыс. тестов на COVID-19, из которых 44,5 тыс. – методов ПЦР, 22,9 тыс – методом ИФА.
За сутки 3 декабря в Украине подтвердили 15 131 случай COVID-19, выздоровевших было 13 383.
Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:
Киев – 78 291;
Винницкая область – 18 476;
Волынская область – 25 793;
Днепропетровская область – 43 282;
Донецкая область – 25 113;
Житомирская область – 31 539;
Закарпатская область – 24 330;
Запорожская область – 35 722;
Ивано-Франковская область – 39 058;
Киевская область – 42 410;
Кировоградская область — 6071;
Луганская область – 6910;
Львовская область – 49 380;
Николаевская область – 20 734;
Одесская область – 50 146;
Полтавская область – 24 937;
Ровенская область – 33 192;
Сумская область – 32 684;
Тернопольская область – 29 366;
Харьковская область – 58 622;
Херсонская область – 11 731;
Хмельницкая область – 31 856;
Черкасская область – 26 232;
Черновицкая область – 34 924;
Черниговская область – 20 917.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/833356807207316
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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