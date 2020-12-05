Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине превысило 800 тыс.

05.12.2020, 9:54, Новости дня

За последние сутки в Украине подтвердили 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, общее количество достигло 801 716, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в Facebook.

Среди пациентов, получивших положительный результат теста на COVID-19 в последние сутки, 713 детей и 629 медработников.

Выздоровело за последние сутки 14 724 человека (всего с начала пандемии – 412,5 тыс.), умерло – 226 (всего – 13 421).

Степанов сообщил, что за последние сутки в стране сделали 67,5 тыс. тестов на COVID-19, из которых 44,5 тыс. – методов ПЦР, 22,9 тыс – методом ИФА.

За сутки 3 декабря в Украине подтвердили 15 131 случай COVID-19, выздоровевших было 13 383.

Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:

Киев – 78 291;

Винницкая область – 18 476;

Волынская область – 25 793;

Днепропетровская область – 43 282;

Донецкая область – 25 113;

Житомирская область – 31 539;

Закарпатская область – 24 330;

Запорожская область – 35 722;

Ивано-Франковская область – 39 058;

Киевская область – 42 410;

Кировоградская область — 6071;

Луганская область – 6910;

Львовская область – 49 380;

Николаевская область – 20 734;

Одесская область – 50 146;

Полтавская область – 24 937;

Ровенская область – 33 192;

Сумская область – 32 684;

Тернопольская область – 29 366;

Харьковская область – 58 622;

Херсонская область – 11 731;

Хмельницкая область – 31 856;

Черкасская область – 26 232;

Черновицкая область – 34 924;

Черниговская область – 20 917.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/833356807207316

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.