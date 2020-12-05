 

Le Figaro – глава МИД Франции отказался признать независимость Карабаха

05.12.2020, 9:50, Новости дня

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан не поддержал резолюцию нижней палаты парламента страны с призывом к признанию независимости Нагорного Карабаха, пишет Le Figaro. Как подчеркнул министр иностранных дел, этот шаг повлёк бы за собой исключение Франции из Минской группы и отказ от её роли в качестве посредника в решении конфликта.


Reuters

В четверг 3 декабря глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан высказался против признания Францией Нагорного Карабаха после голосования в Национальной ассамблее в пользу признания независимости автономной области, пишет Le Figaro.

Как передаёт издание, резолюция Национальной ассамблеи, не имеющая обязательной силы и представленная правой фракцией партии «Республиканцы», была принята 188 голосами против трёх при 16 воздержавшихся. Резолюция, в частности, призывает к «установлению мирного процесса и признанию Нагорного Карабаха» — региона, отделившегося от Азербайджана, большинство жителей в котором армяне, и пережившего этой осенью смертоносный конфликт.

Как передаёт газета, присутствовавший на заседании Ле Дриан заявил, что «не разделяет» требования о признании Нагорного Карабаха, подчеркнув, что «наши армянские друзья сами этого не просят». Такое решение «означало бы исключение нас самих из сопредседательства Минской группы», объединяющей Париж, Москву и Вашингтон в поисках решения этого конфликта, подчеркнул он. «Это означало бы отказ от нашей роли посредника», — пояснил министр иностранных дел.

Как напоминает Le Figaro, 25 ноября французский сенат также одобрил резолюцию, призывающую признать Карабах, что вызвало протесты в Азербайджане и Турции. «Мы не верим в прочное решение после соглашения о прекращении огня, заключённого под эгидой России», — в свою очередь заявил французский политик-социалист Оливье Фор, намеренный посетить Нагорный Карабах с 6 по 9 декабря. По его убеждению, «ситуация, к сожалению, обречена на дальнейшее ухудшение».



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