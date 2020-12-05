Kurier – Украина вводит санкции против венских архитекторов за строительство оперы в Крыму

05.12.2020, 9:50, Новости дня

Украина объявила о санкциях в отношении венского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за планы по строительству оперного театра в Севастополе, пишет австрийская газета Kurier. Архитектор Вольф Д. Прикс отреагировал на это спокойно и пошутил, что не собирается ехать в отпуск в Чернобыль. Власти Австрии проверяют деятельность бюро на предмет правомерности санкций в его отношении.



Reuters

В связи с планами по строительству здания оперного театра в «аннексированном Россией крымском городе Севастополь»* МИД Украины объявил о санкциях в отношении венского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, пишет австрийская газета Kurier.

В то время как архитектор Вольф Д. Прикс отреагировал на это известие спокойно, австрийские власти начали проверять его действия в Крыму на правомерность применения санкций на их основании, отмечается в статье.

«Мы не потерпим, чтобы европейская компания сотрудничала с российской оккупационной властью, игнорировала украинскую и европейскую политику непризнания и чувствовала себя комфортно в роли сообщника путинского режима в нелегальной оккупации Крыма», — заявил уполномоченный украинского МИД по санкционным вопросам Алексей Макеев.

В частности, высокопоставленный украинский дипломат заявил о том, что Украина собирается начать санкционные процедуры против Coop Himmelb(l)au, уже начала уголовный процесс в рамках юрисдикции государственной прокуратуры и ввела запреты на въезд для соответствующих лиц. «Мы уже проинформировали ЕС об этих противоправных действиях и также безотлагательно и подробно проинформируем США», — сказал Макеев.

Как напоминает издание, украинский посол в Вене Александр Щерба объявил о санкциях в отношении архитектурного бюро ещё в понедельник. Вольф Д. Прикс, которому Щерба звонил по этому делу в октябре, отреагировал на санкционные угрозы из Киева спокойно. «Я не планирую поездку на отдых в Чернобыль», — отшутился архитектор в беседе с австрийским пресс-агентством APA. К тому же, по его словам, он предпочитает строить оперу, а не атомную электростанцию или казарму. При этом архитектор не в первый раз подчеркнул, что строительство объекта культуры в Севастополе не подпадает под санкционные случаи в ЕС.

Сейчас Coop Himmelb(l)au также планирует строительство культурного центра по заявке российского подрядчика в сибирском городе Кемерово. На сайте архитектурного бюро представлена информация по этому кропотливому и дорогостоящему проекту, тогда как материалов по севастопольской опере на сайте до сих пор нет.

В соответствии с позицией Евросоюза, Австрия считает «российскую аннексию автономной республики Крым» нарушающей международное право и рассматривает Крым и Севастополь как часть территории Украины, напомнили в среду в австрийском Министерстве иностранных дел. Австрийские предприниматели обязаны проявлять добросовестность в делах и придерживаться существующих санкционных предписаний, заявил уполномоченный внешнеполитического ведомства Австрии, подразумевая санкции ЕС, связанные с Крымским полуостровом.

«Ответственные австрийские ведомства сейчас занимаются проверкой санкционно-правовой согласованности действий вызвавшей вопросы фирмы», — отметил официальный представитель австрийского МИД.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).