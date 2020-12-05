Мнение: Зима уже здесь!

05.12.2020, 9:44, Разное

Да-да, телега блога сама не поедет. Суровые годы приходят! Главное – чтобы не пришли за нами. Заодно отвечаю на вопросы: да, работа есть, нет, не обнаглел, да, считаю, что возможность поощрить автора – это возможность ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ. Хотя доброму слову я тоже всегда рад, ибо не избалован.

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Хороший блог согревает…