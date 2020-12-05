 

Мнение: Зима уже здесь!

05.12.2020, 9:44, Разное

Да-да, телега блога сама не поедет. Суровые годы приходят! Главное – чтобы не пришли за нами. Заодно отвечаю на вопросы: да, работа есть, нет, не обнаглел, да, считаю, что возможность поощрить автора – это возможность ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ. Хотя доброму слову я тоже всегда рад, ибо не избалован.

Не скупитесь, друзья!

Сбербанк 5469 3800 1126 6748
Альфа-банк 5559 4727 0227 8982
Яндекс.Деньги 410015708250162
Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Хороший блог согревает…

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / «Сбер» все равно остается банком»

08.09 / Новая неделя – новая девушка: Арми Хаммер поужинал с бывшей супругой актера Джоша Лукаса

24.07 / Канье Уэст угрожает Ким Карадшьян, что раскроет все секреты ее семьи в Twitter: новые подробности скандала

21.08 / МКС вновь начала ускоренно терять воздух

09.10 / Медные лбы

26.11 / Ученые назвали раннее пробуждение причиной частой мигрени у школьников

04.11 / Финалисты “Большой перемены” отметили День народного единства

15.01 / Сергей Васильев: В преддверии послания и посылания – между намерениями и обстоятельствами

28.11 / Врач рассказала, когда и чем сбивать температуру при коронавирусе

27.09 / Врач призвал есть йогурт для увеличения продолжительности жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска