 

Стал известен трубоукладчик «Северного потока – 2» в водах Германии

05.12.2020, 9:22, Новости дня

Заниматься прокладкой труб для газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии будет якорный трубоукладчик «Фортуна», следует из данных навигационного предупреждения, распространенного Федеральным морским и гидрографическим агентством ФРГ.

В уведомлении говорится, что судно будет вести «подводные операции на трубопроводе» в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря, передает РИА «Новости».

По данным портала MarineTraffic, в данный момент «Фортуна» находится в немецком порту Висмар.

Ранее сообщалось, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» будет вести трубоукладочные работы для «Северного потока – 2».

Напомним, власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции.

В Fitch не исключили, что «Северный поток – 2» могут запустить в первом квартале 2021 года.

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что «Северный поток – 2 может быть достроен к лету 2021 года.

В Кремле подчеркивали, что новые санкции США против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.



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