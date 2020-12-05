В РФ начали создавать новое оружие для борьбы с беспилотниками

05.12.2020, 9:22, Новости дня

Оборонные предприятия в РФ начали разработку новейшего комплекса дальнего радиолокационного дозора на базе беспилотника вертолетного типа, который будет наводить зенитные ракеты на ударные дроны противника, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник сообщил, что «с ноября ведется разработка беспилотного вертолета дальнего радиолокационного дозора, который будет отслеживать малоразмерные и малоскоростные беспилотники противника на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов войсковой противовоздушной обороны», передает РИА «Новости».

Отмечается, что работы по комплексу «инициированы на основе анализа опыта последних локальных конфликтов, который показывает возросшую роль ударных беспилотников».

Разработка ведется на основе имеющегося задела, поэтому комплекс будет создан в кратчайшие сроки.

В данный момент на вооружении российской армии стоят в основном разведывательные беспилотники ( «Орлан-10», «Леер» и другие). Отчасти ударными позиционируются разработки группы «Кронштадт» – «Орион» (первый серийный контракт подписан в 2020 году) и КБ «Луч» – «Корсар» (пока не законтрактован).

Кроме того, Вооруженные силы располагают малоразмерными дронами-камикадзе «Куб и «Ланцет».

Ранее сообщалось, что ударный беспилотник «Охотник» впервые испытали с ракетами.